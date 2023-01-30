  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-игрок Карпат и Черноморца может пополнить состав аутсайдера УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Карпат и Черноморца может пополнить состав аутсайдера УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист находится без команды с лета

Экс-игрок Карпат и Черноморца может пополнить состав аутсайдера УПЛ

Фото: sport.pl.ua

Новина українською

Бывший полузащитник ряда других украинских команд Денис Васин в ближайшее время может стать игроком "Львова", сообщает Спортивка.

Потенциальный переход 33-летнего футболиста может состояться на правах свободного агента, поскольку он находится без команды.

Последним клубом Васина был криворожский "Кривбасс", который досрочно покинул в июле прошлого года практически сразу после прихода в команду нового главного тренера Юрия Вернидуба.

На протяжении своей карьеры он выступал за "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец", "Ворскла" и "Ингулец". За рубежом он успел поиграть за литовский ФК "Йонава".

"Львов" завершил осеннюю часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Читайте такжеФК Львов подписал игрока, которого ФИФА отстраняла за участие в договорных матчах
По теме
yellow-arrow
Гринь: У главного тренера Александрии, наверное, была ко мне антипатия
yellow-arrow
Кадири может перейти в клуб из Казахстана - Источник
yellow-arrow
Шевченко о сборах Кривбасса: Все идет по плану, все будет хорошо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Васин ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Спортивка

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде