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Экс-игрок Карпат и Черноморца может пополнить состав аутсайдера УПЛ
Футболист находится без команды с лета
Фото: sport.pl.ua
Бывший полузащитник ряда других украинских команд Денис Васин в ближайшее время может стать игроком "Львова", сообщает Спортивка.
Потенциальный переход 33-летнего футболиста может состояться на правах свободного агента, поскольку он находится без команды.
Последним клубом Васина был криворожский "Кривбасс", который досрочно покинул в июле прошлого года практически сразу после прихода в команду нового главного тренера Юрия Вернидуба.
На протяжении своей карьеры он выступал за "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец", "Ворскла" и "Ингулец". За рубежом он успел поиграть за литовский ФК "Йонава".
"Львов" завершил осеннюю часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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