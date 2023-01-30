Экс-игрок Карпат и Черноморца может пополнить состав аутсайдера УПЛ

Бывший полузащитник ряда других украинских команд Денис Васин в ближайшее время может стать игроком "Львова", сообщает Спортивка.

Потенциальный переход 33-летнего футболиста может состояться на правах свободного агента, поскольку он находится без команды.

Последним клубом Васина был криворожский "Кривбасс", который досрочно покинул в июле прошлого года практически сразу после прихода в команду нового главного тренера Юрия Вернидуба.

На протяжении своей карьеры он выступал за "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец", "Ворскла" и "Ингулец". За рубежом он успел поиграть за литовский ФК "Йонава".

"Львов" завершил осеннюю часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ.