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Гринь: У главного тренера Александрии, наверное, была ко мне антипатия

Премьер-лига
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Форвард рассказал об уходе из александрийского клуба

Гринь: У главного тренера Александрии, наверное, была ко мне антипатия

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Нападающий Сергей Гринь в интервью Fanday рассказал о своем уходе из "Александрии".

‒ Вообще я не планировал уходить, меня просто перед фактом поставили. Высказали ультиматум. Вот, как оказалось, теперь у Олега Билыка похожая ситуация.

Мне вдруг предложили: или ты идешь в U-19 и получаешь официальную зарплату на карточку, либо мы тебе отдаем долг за два месяца и разрываем контракт в течение двух дней. Сказали об этом за два дня до закрытия трансферного окна.

‒ Чья это была инициатива?

‒ Я думаю, молодого руководителя клуба (Ивана Кузьменко, – прим.) в комплексе с главным тренером Юрием Гурой.

‒ У тебя есть предположение почему так случилось?

‒ Я много думал об этом, но не нахожу ответа. Ко мне подходили тренеры и говорили: "Мы видим, что ты набираешь форму, давай, продолжай в том же духе, ты нам нужен, молодец".

А у главного тренера, наверное, была ко мне какая-то антипатия. Еще с того момента, как я получил эту страшную травму. Спустя семь месяцев вышел тренироваться, не сложно, наверное, представить, как это ‒ лежать на кровати семь месяцев, потому что нельзя было двигаться для восстановления, а после выходишь на тренировки без реабилитации.

Как раз началась полномасштабная война и нам по желанию можно было на тренировки приходить. Я начал приходить. А тренер в открытую с меня смеялся. То не так, это не так ‒ и смеется. Ко мне ребята подходят, спрашивают: "Ты ему что-то плохое сделал, что он так с тобой?". А мне нечего им ответить. Получил за команду такую травму, а в ответ ‒ насмешки.

‒ То есть "осадочек остался" ‒ это слишком слабо сказано?

‒ Очень слабо сказано! По началу мне там все нравилось. Кто-то говорит, что город плохой – не знаю, мне он казался нормальным. И коллектив хороший. Начал играть, забил важный гол. Вроде бы все пошло.

Но получил травму, и после травмы ‒ все. Я прошел сборы, был на них вторым бомбардиром в команде. А начался чемпионат, я сыграл за шесть игр пятнадцать минут. И всего дважды попал в заявку. Это странно, - рассказал Гринь.

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В статье: ФК Александрия Сергей Гринь
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