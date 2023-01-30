Минай просматривает воспитанника Динамо Киев и экс-капитана Кривбасса

В воскресенье, 29 января, на сборе в Турции "Минай" провел товарищеский поединок с болгарским "Спартаком" из Варны. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

В стартовом составе "минайцев" игру против болгар начали двое возможных новичков команды. По информации Sport.ua, это 21-летний полузащитник Ярослав Надольский, который является воспитанником академии киевского "Динамо", а также 25-летний бывший игрок криворожского "Кривбасса" (в свое время даже был капитаном команды) Владимир Заименко.

"Минай" занимает 13-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 14 очков за 14 матчей.