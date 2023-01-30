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Ингулец - Берое: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Дебютная игра "Ингульца" под руководством Сергея Ковальца

Ингулец - Берое: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Петровский коллектив проводит первый спарринг на сборах в Турции. Соперником "казаков" стал одиннадцатый клуб текущего чемпионата Болгарии, "Берое".

Контрольный матч
30 января. Начало в 12:00
"Ингулец" (Петрово, Украина) - "Берое" (Старая Загора, Болгария)

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В статье: Ингулец (Петрово) Берое
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