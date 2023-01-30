Шевченко: Одна из основных причин моего ухода из Зари - долги

Новоиспеченный вратарь "Александрия" Никита Шевченко рассказал, почему он решил покинуть луганскую "Зарю".

"Почему я покинул "Зарю"? Не хочется об этом говорить, если честно. Потому что были свои нюансы. Возможно, потом я расскажу, после завершения карьеры. У меня есть уважение к клубу, который дал мне билет в футбол. А остальные детали, возможно, со временем расскажу.

Сейчас я игрок "Александрии" и все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Были другие варианты, кроме "Александрии", но никакой конкретики не было. Предложения были из УПЛ и Европы, однако без конкретных действий. А с "Александрией" все разрешилось очень быстро.

Задержки по зарплате у "Зари"? Да, это правда. Это один из факторов, почему я ушел из клуба", — сказал Шевченко в интервью "Український футбол".