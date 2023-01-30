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Журналист: У Беседина появился вариант продолжения карьеры в Турции
Украинский нападающий нарасхват
Фото: fcdynamo.com
Нападающий "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру не только на Кипре, но и в Турции. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
Согласно его информации, в услугах форварда заинтересован турецкий клуб, название которого не раскрывается. Однако уточняется, что это может быть команда низшего дивизиона.
Ранее СМИ сообщали о том, что кипрский АЕЛ хочет арендовать 26-летнего форварда этой зимой.
В нынешнем сезоне на счету Беседина 20 матчей во всех турнирах (УПЛ, ЛЧ и ЛЕ), ни одного гола и 2 результативных передачи.
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