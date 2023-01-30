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Журналист: У Беседина появился вариант продолжения карьеры в Турции

Премьер-лига
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Украинский нападающий нарасхват

Журналист: У Беседина появился вариант продолжения карьеры в Турции

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру не только на Кипре, но и в Турции. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, в услугах форварда заинтересован турецкий клуб, название которого не раскрывается. Однако уточняется, что это может быть команда низшего дивизиона.

Ранее СМИ сообщали о том, что кипрский АЕЛ хочет арендовать 26-летнего форварда этой зимой.

В нынешнем сезоне на счету Беседина 20 матчей во всех турнирах (УПЛ, ЛЧ и ЛЕ), ни одного гола и 2 результативных передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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