Журналист: У Беседина появился вариант продолжения карьеры в Турции

Нападающий "Динамо" Артем Беседин может продолжить карьеру не только на Кипре, но и в Турции. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, в услугах форварда заинтересован турецкий клуб, название которого не раскрывается. Однако уточняется, что это может быть команда низшего дивизиона.

Ранее СМИ сообщали о том, что кипрский АЕЛ хочет арендовать 26-летнего форварда этой зимой.

В нынешнем сезоне на счету Беседина 20 матчей во всех турнирах (УПЛ, ЛЧ и ЛЕ), ни одного гола и 2 результативных передачи.