Металлист 1925 - Хебыр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Металлиста 1925" это будет вторая контрольная игра в Турции. В предыдущем поединке против сербских "Радничек" харьковчане не забивали, но и не пропускали, завершив встречу вничью 0:0. За "Хебыр" в текущем сезоне выступали сразу три украинца: Глеб Бухал, Алексей Лобов и Адерсинсола Эсеола. Однако все трое уже покинули коллектив.

Контрольный матч

30 января. Начало в 15:00

"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Хебирь" (Пазарджик, Болгария)