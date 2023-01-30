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Металлист 1925 - Хебыр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане на сборах еще не забивали

Металлист 1925 - Хебыр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Для "Металлиста 1925" это будет вторая контрольная игра в Турции. В предыдущем поединке против сербских "Радничек" харьковчане не забивали, но и не пропускали, завершив встречу вничью 0:0. За "Хебыр" в текущем сезоне выступали сразу три украинца: Глеб Бухал, Алексей Лобов и Адерсинсола Эсеола. Однако все трое уже покинули коллектив.

Контрольный матч
30 января. Начало в 15:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Хебирь" (Пазарджик, Болгария)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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