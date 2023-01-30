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Кайоде подписал контракт с аутсайдером турецкой Суперлиги

Премьер-лига
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Правда, сроки и условия перехода пока что покрыты тайной

Кайоде подписал контракт с аутсайдером турецкой Суперлиги

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нигерийский легионер "Шахтера" Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в турецком "Умраниеспоре".

Как сообщает Fanatik, 29-летний нападающий уже подписал контракт с клубом и даже провел первую тренировку, хотя официально об этом трансфере еще не объявляли.

Напомним, Кайоде перешел в "Шахтер" из "Манчестер Сити" на правах аренды в марте 2018 года. Спустя четыре месяца "горняки" выкупили форварда у "горожан" за 3 миллиона евро. В футболке донецкого клуба он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

После чего последовали аренды в турецкие клубы "Газишехир" и "Сивасспор". Контракт форварда с "Шахтером" действителен до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

"Умраниеспор" замыкает таблицу турецкой Суперлиги, набрав 14 очков за 20 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оларенваджу Кайоде
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Источник:
Fanatik

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