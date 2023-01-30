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Никита Шевченко: Родители в Горловке, не видел их четыре года
Голкипер сам - уроженец Горловки
zarya-lugansk.com
Новичок "
– Вы родом из Горловки, которая оккупирована уже почти девять лет, у вас там есть родные, общаетесь?
– Да, мои родители сейчас в Горловке.
– Какая там сейчас ситуация?
– Война. Очень тяжело, люди выживают. Мои родители там потому, что моя бабушка не ходит и они за ней присматривают. Они не могут уехать от нее. Я не видел маму с отцом уже четыре года, разве что по видеосвязи. Там проблемы с водой, мой папа ходит на рудник. Со светом вроде бы все нормально.
– Как вы думаете, когда завершится война?
– Надеюсь, что завершится как можно скорее и нашей победой. Первое, что я сделаю после ее завершения, поеду в Горловку к родственникам.
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