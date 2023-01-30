Никита Шевченко: Родители в Горловке, не видел их четыре года

Новичок " Александрии " голкипер Никита Шевченко рассказал о том, что его родители сейчас вынуждены проживать на оккупированной Россией территории.

– Вы родом из Горловки, которая оккупирована уже почти девять лет, у вас там есть родные, общаетесь?

– Да, мои родители сейчас в Горловке.

– Какая там сейчас ситуация?

– Война. Очень тяжело, люди выживают. Мои родители там потому, что моя бабушка не ходит и они за ней присматривают. Они не могут уехать от нее. Я не видел маму с отцом уже четыре года, разве что по видеосвязи. Там проблемы с водой, мой папа ходит на рудник. Со светом вроде бы все нормально.

– Как вы думаете, когда завершится война?

– Надеюсь, что завершится как можно скорее и нашей победой. Первое, что я сделаю после ее завершения, поеду в Горловку к родственникам.