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Источник: Брайтон сделал новое, улучшенное предложение по Матвиенко

Премьер-лига
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До закрытия трансферного окна остается пару дней

Источник: Брайтон сделал новое, улучшенное предложение по Матвиенко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Брайтон" сделал очередное трансферное предложение по защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.

Такую информацию дает твиттер Topskills Sports UK, который ведет один из журналистов Sky Sports.

Англичане предложили за 26-летнего игрока 20 млн фунтов + 5 млн возможными бонусами.

Отмечается, что "горняки "всегда просили за футболиста 35 миллионов фунтов.

Брайтон хочет успеть подписать еще одного центрального защитника до закрытия трансферного окна. Переговоры продолжаются.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко
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