Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Брайтон сделал новое, улучшенное предложение по Матвиенко
До закрытия трансферного окна остается пару дней
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Брайтон" сделал очередное трансферное предложение по защитнику "
Такую информацию дает твиттер Topskills Sports UK, который ведет один из журналистов Sky Sports.
Англичане предложили за 26-летнего игрока 20 млн фунтов + 5 млн возможными бонусами.
Отмечается, что "горняки "всегда просили за футболиста 35 миллионов фунтов.
Брайтон хочет успеть подписать еще одного центрального защитника до закрытия трансферного окна. Переговоры продолжаются.
Популярное сейчас
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Резников – о поставках истребителей, ситуации на востоке и сроках прибытия западных танков
- Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
- Клуб АПЛ хочет оформить трансфер Забарного до конца январского трансферного окна – СМИ
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО