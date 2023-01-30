Источник: Брайтон сделал новое, улучшенное предложение по Матвиенко

Английский "Брайтон" сделал очередное трансферное предложение по защитнику " Шахтера " Николаю Матвиенко.

Такую информацию дает твиттер Topskills Sports UK, который ведет один из журналистов Sky Sports.

Англичане предложили за 26-летнего игрока 20 млн фунтов + 5 млн возможными бонусами.

Отмечается, что "горняки "всегда просили за футболиста 35 миллионов фунтов.

Брайтон хочет успеть подписать еще одного центрального защитника до закрытия трансферного окна. Переговоры продолжаются.