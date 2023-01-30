Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс в спарринге проиграл чемпиону Косово
При общем преимуществе, Кривбасс не забил, и при этом, пропустил
fckryvbas.com
Первый тайм прошел при преимуществе "Кривбасса", но вот забить криворожцам никак не удавалось. А вот "Дрита" своим первым же шансом воспользовалась на отлично, забив уже на 8-й минуте.
Во втором тайме "красно-белые" продолжили владеть инициативой, но моментов долгое время не было. В итоге, несмотря на общее преимущество "Кривбасс" все же уступил чемпиону Косово.
Следующий спарринг красно-белые сыграют 2 февраля против болгарского "Септември".
"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Дрита" (Гилани, Косово) 0:1
Гол: Кастриот Селмани, 8.
"Кривбасс": Богдан Сарнавский (к) – Андрей Понедельник (Евгений Опанасенко, 63), Виталий Вернидуб (Вячеслав Рябов, 67), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 67), Владимир Якимец (Денис Шевченко, 74) Максим Задерака (Захар Карпусь, 63), Владислав Семотюк (Евгений Банада, 46), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 74), Рифет Капич, Артур Микитишин (Никита Татарков, 46) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46)
Популярное сейчас
- В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Россияне вчера почти не использовали авиацию, ВСУ отразили атаки около 10 населенных пунктов
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 12:35 Украинские Динамо и Шахтер - три поражения на двоих. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- 19:25 Украинские Кривбасс разошелся миром с представителем Северной Македонии в своем втором спарринге зимы
- 12:46 Украинские Клищук: На сборах стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры