Кривбасс в спарринге проиграл чемпиону Косово

Криворожский "Кривбасс" сыграл свой третий контрольный матч на турецком сборе. Очередным спарринг-партнером красно-белых в Белеке стал чемпион Косово – "Дрита".

Первый тайм прошел при преимуществе "Кривбасса", но вот забить криворожцам никак не удавалось. А вот "Дрита" своим первым же шансом воспользовалась на отлично, забив уже на 8-й минуте.

Во втором тайме "красно-белые" продолжили владеть инициативой, но моментов долгое время не было. В итоге, несмотря на общее преимущество "Кривбасс" все же уступил чемпиону Косово.

Следующий спарринг красно-белые сыграют 2 февраля против болгарского "Септември".

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Дрита" (Гилани, Косово) 0:1

Гол: Кастриот Селмани, 8.

"Кривбасс": Богдан Сарнавский (к) – Андрей Понедельник (Евгений Опанасенко, 63), Виталий Вернидуб (Вячеслав Рябов, 67), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 67), Владимир Якимец (Денис Шевченко, 74) Максим Задерака (Захар Карпусь, 63), Владислав Семотюк (Евгений Банада, 46), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 74), Рифет Капич, Артур Микитишин (Никита Татарков, 46) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46)