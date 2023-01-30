Первая победа на сборах. Металлист 1925 обыграл болгарского аутсайдера

В понедельник, 30 января, " Металлист 1925 " провел свой очередной спарринг на турецком учебно-тренировочном сборе.

Соперником харьковчан был болгарский "Хебыр", который является аутсайдером (предпоследнее место в таблице) местного чемпионата.

Харьковчане выглядели получше соперника и закономерно победили – Ногейра и Островский забили по голу, на что болгары под занавес матча ответилт голом с пенальти.

2:1 в пользу харьковчан. Свой следующий спарринг "Металлист 1925" проведет 3 февраля против северомакедонского "Гостивара".

"Металлист 1925" - "Хебыр" 2:1

Голы: Ногейра 35, Островский 57 – Хамдиев 85 (c пенальти)

"Металлист 1925" (1 тайм): Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Коваленко И., Габелок(к), Дмитренко, Казаес, Бычек, Ногейра, Чирук

"Металлист 1925" (2 тайм): Коваленко М., Капинус, Шершень, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Обинайя, Кравченко, Ременюк, Островский