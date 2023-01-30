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Селезнев: Рад за Ракицкого. Знаю, какой он патриот и что делает для страны
Ракицкий вернулся в Шахтер
shakhtar.com
Форвард "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал
“Очень рад за Ракицкого. Я не очень хочу, чтобы что-то говорили [негативное о нем], потому что знаю, какой он патриот, какой человек и что делает для страны”, – сказал Селезнев.
Напомним, что с января 2019 года по март 2022 года Ракицкий выступал за российский "Зенит".
В середине января Ракицкий вернулся в "Шахтер", подписав контракт до конца сезона-2022/23. Первую часть этого сезона 33-летний защитник провел в составе клуба по турецкой Суперлиге – "Адана Демирспор".
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