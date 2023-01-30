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Селезнев: Рад за Ракицкого. Знаю, какой он патриот и что делает для страны

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ракицкий вернулся в Шахтер

Селезнев: Рад за Ракицкого. Знаю, какой он патриот и что делает для страны

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал возвращение защитника Ярослава Ракицкого в "Шахтер".

“Очень рад за Ракицкого. Я не очень хочу, чтобы что-то говорили [негативное о нем], потому что знаю, какой он патриот, какой человек и что делает для страны”, – сказал Селезнев.

Напомним, что с января 2019 года по март 2022 года Ракицкий выступал за российский "Зенит".

В середине января Ракицкий вернулся в "Шахтер", подписав контракт до конца сезона-2022/23. Первую часть этого сезона 33-летний защитник провел в составе клуба по турецкой Суперлиге – "Адана Демирспор".

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.01.2023 в 19:31
Такий же патріот власної кишені як і ти
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