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Колос в дебютном спарринге года уступил середняку Первой лиги
"Диназ" побеждает в областном дерби
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Ковалевский "Колос" последним среди клубов УПЛ провел стартовый контрольный матч этой зимой. Соперником подопечных Ярослава Вишняка был середняк Первой лиги Украины, вышгородский "Диназ".
Вышгородцы отличились в воротах представителя Премьер-лиги двумя голами в первом тайме - этого было достаточно для победы.
31 января "Колос" отправится в Турцию, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата Украины. За рубежом ковалевцы проведут три следующие недели.
Напомним, что следить за всеми контрольными матчами клубов УПЛ вы можете в
Контрольный матч
"Колос" (Ковалевка) - "Диназ" (Вышгород) 0:2
Голы: Волошин 19, Каленчук 25
"Колос" (первый тайм): Маханьков, Зозуля, Новак, Чоботенко, Болбат, Смирный, Велетень, Емец, Ореховский, Богданов, Безбородько.
"Колос" (второй тайм): Пахолюк, Ставничий, Гончаренко, Милько, Черноморец, Золотов, Соловьев, Иродовский, Исаенко, Попов, Лысенко.
"Диназ" свой состав не разглашает.
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