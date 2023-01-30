Колос в дебютном спарринге года уступил середняку Первой лиги

Ковалевский "Колос" последним среди клубов УПЛ провел стартовый контрольный матч этой зимой. Соперником подопечных Ярослава Вишняка был середняк Первой лиги Украины, вышгородский "Диназ".

Вышгородцы отличились в воротах представителя Премьер-лиги двумя голами в первом тайме - этого было достаточно для победы.

31 января "Колос" отправится в Турцию, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата Украины. За рубежом ковалевцы проведут три следующие недели.

Напомним, что следить за всеми контрольными матчами клубов УПЛ вы можете в Таблице спаррингов UA-Футбол .

Контрольный матч

"Колос" (Ковалевка) - "Диназ" (Вышгород) 0:2

Голы: Волошин 19, Каленчук 25

"Колос" (первый тайм): Маханьков, Зозуля, Новак, Чоботенко, Болбат, Смирный, Велетень, Емец, Ореховский, Богданов, Безбородько.

"Колос" (второй тайм): Пахолюк, Ставничий, Гончаренко, Милько, Черноморец, Золотов, Соловьев, Иродовский, Исаенко, Попов, Лысенко.

"Диназ" свой состав не разглашает.