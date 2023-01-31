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Цыганык: Днепр-1 будет торговать Довбика в районе 20 млн евро
Все из-за Мудрика
Фото: СК Днепр-1
Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что "
"Официальных запросов в "Днепр-1" не поступало. Клуб будет торговать Довбика после продажи Мудрика по соответствующей цене. Вы понимаете, что сразу вырастают ценники всех украинских футболистов. Вот что сделал Мудрик. Если за украинца можно платить 100 млн, он потянул за собой все.
И сейчас, как я понимаю, "Днепр-1" рассматривает возможность того, чтобы стартовая цена разговоров о Довбике была в районе 20 миллионов евро", - сказал Цыганык.
Напомним, что 25-летний форвард провел в текущем сезоне 22 матча за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи. Артём стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги конференций.
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