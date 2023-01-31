Цыганык: Днепр-1 будет торговать Довбика в районе 20 млн евро

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что " Днепр-1 " в зимнее трансферное окно не получал официальных запросов по форварду Артему Довбику.

"Официальных запросов в "Днепр-1" не поступало. Клуб будет торговать Довбика после продажи Мудрика по соответствующей цене. Вы понимаете, что сразу вырастают ценники всех украинских футболистов. Вот что сделал Мудрик. Если за украинца можно платить 100 млн, он потянул за собой все.

И сейчас, как я понимаю, "Днепр-1" рассматривает возможность того, чтобы стартовая цена разговоров о Довбике была в районе 20 миллионов евро", - сказал Цыганык.