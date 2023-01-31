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Цыганык: Днепр-1 будет торговать Довбика в районе 20 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Все из-за Мудрика

Цыганык: Днепр-1 будет торговать Довбика в районе 20 млн евро

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что "Днепр-1" в зимнее трансферное окно не получал официальных запросов по форварду Артему Довбику.

"Официальных запросов в "Днепр-1" не поступало. Клуб будет торговать Довбика после продажи Мудрика по соответствующей цене. Вы понимаете, что сразу вырастают ценники всех украинских футболистов. Вот что сделал Мудрик. Если за украинца можно платить 100 млн, он потянул за собой все.

И сейчас, как я понимаю, "Днепр-1" рассматривает возможность того, чтобы стартовая цена разговоров о Довбике была в районе 20 миллионов евро", - сказал Цыганык.

Напомним, что 25-летний форвард провел в текущем сезоне 22 матча за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи. Артём стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги конференций.

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В статье: Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
31.01.2023 в 00:13
Адекватна сума за Артема
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