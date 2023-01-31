Новичок Черноморца: Семья не приветствовала мое решение играть в Украине

Центральный защитник "Черноморца" Лука Гучек дал первое интервью в качестве игрока одесского клуба.

- Как возникла идея с "Черноморцем"? Откуда узнал клуб из Одессы?

- Я знаю, что команда играет в очень сильной лиге. Я знаю, что здесь недолго играл игрок из Словении Руди Пожег. Я посмотрел еще больше информации – знаю, что хороший город на берегу моря. Украинская лига очень конкурентоспособна, жду с нетерпением официальных игр. Знаю, что команда находится в небезопасной зоне. Попробую помочь исправить ситуацию.

- Твоя основная позиция – центральный защитник? Можешь сыграть и на других позициях?

- Да, я весь свой футбольный путь играл центрального защитника. Лишь однажды сыграл на позиции опорного полузащитника. Правда, мне тогда было 16 лет.

- Ты знаешь, что Украина сейчас под давлением российской агрессии, страна сопротивляется, но враг задействует все пути, чтобы нанести вред нашей стране. С каким чувством едешь сюда?

- Я слежу хорошо за новостями. Мы знаем о сложной ситуации, и моя девушка, моя семья не очень приветствовали мое решение продолжить карьеру в Украине. Да, война это очень плохо. Я знаю, что в Одессе есть отключение света и воды, а в некоторых городах ситуация еще сложнее. Но чемпионат продолжается, матчи проходят. Я принял это решение, я не чувствую страха. Я думаю, что не буду первым футболистом, который приехал играть в Украину и с ним случилось что-нибудь неприятное.

- Как приняли тебя в команде? Что можешь сказать о первом контакте с тренерским штабом?

- Не могу сказать, что мы уже много общались. Но точно скажу, что мне нравится тренерский стиль Романа Григорчука. Тренировочный процесс, в том числе. Нравится, как команда переходит от защиты к атаке. Я люблю и умею работать с мячом. Технические защитники – это также полезно для команды, если такие игроки знают, что делать с мячом. Я верю и надеюсь, что быстро адаптируюсь в команде. Что касается партнеров по команде, то сейчас преимущественно общаюсь с ребятами, владеющими английским - Зиги и Кевин мне помогают. Планирую подтянуть украинский, ведь он похож на родной словенский, - сказал Гучек.