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Определился следующий соперник Ворсклы на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра пройдет в первый день февраля

Определился следующий соперник Ворсклы на сборах в Турции

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Стало известно, с кем главная команда "Ворсклы" сыграет свой следующий контрольный поединок в Турции. По словам начальника команды Дмитрия Ковшара, на 1-е февраля есть договоренность о встрече с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины "Вележ".

После первого круга соперник расположился в середине турнирной таблицы местной Премьер-лиги – на шестом месте. По итогам прошлого сезона команда Недима Юсефбеговича заняла пятое место.

Игра "бело-зеленых" с "Вележем" состоится в первый день февраля в 14.00 по киевскому времени на полях комплекса Fanatic Top Kapi.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
vorskla.com.ua

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