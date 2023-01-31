Определился следующий соперник Ворсклы на сборах в Турции

Стало известно, с кем главная команда "Ворсклы" сыграет свой следующий контрольный поединок в Турции. По словам начальника команды Дмитрия Ковшара, на 1-е февраля есть договоренность о встрече с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины "Вележ".

После первого круга соперник расположился в середине турнирной таблицы местной Премьер-лиги – на шестом месте. По итогам прошлого сезона команда Недима Юсефбеговича заняла пятое место.

Игра "бело-зеленых" с "Вележем" состоится в первый день февраля в 14.00 по киевскому времени на полях комплекса Fanatic Top Kapi.