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Шаран: У меня вообще нет претензий к работе подопечных

Премьер-лига
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Наставник "Миная" - о тренировочном процессе на сборе

Шаран: У меня вообще нет претензий к работе подопечных

Фото: fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Минаю" прокомментировал результат первой контрольной игры своих подчиненных в турецкой Алании. Напомним, закарпатцы сыграли вничью с болгарским "Спартаком" (0:0).

– Было очень тяжело. Несмотря на то, что команда-соперник окончила осеннюю часть чемпионата высшей лиги Болгарии на последнем месте. Они успели усилиться качественными легионерами. Мне очень понравилось, как они играли первый тайм. Конечно, нужно учитывать, что у нас было две тяжелые тренировки за день до матча. И в день игры также была тренировка, на которой мы отрабатывали стандартные положения.

После такой нагрузки мы знали, что ребятам будет тяжело двигаться. Но игроки проявили характер и, в принципе, второй тайм провели на неплохом уровне: агрессивно играли и могли забить.

– Довольны ли Вы отношением игроков к тренировкам на старте сборов??

– Да, конечно. Ребята хорошо работают. Некоторые игроки не получали таких нагрузок и им очень тяжело сейчас, но работают, терпят – молодцы. У меня претензий по работе нет вообще, - приводит слова Шарана официальный сайт "Миная".

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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