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Шаран: У меня вообще нет претензий к работе подопечных
Наставник "Миная" - о тренировочном процессе на сборе
Фото: fcminaj.com
Главный тренер "Минаю" прокомментировал результат первой контрольной игры своих подчиненных в турецкой Алании. Напомним, закарпатцы сыграли вничью с болгарским "Спартаком" (0:0).
– Было очень тяжело. Несмотря на то, что команда-соперник окончила осеннюю часть чемпионата высшей лиги Болгарии на последнем месте. Они успели усилиться качественными легионерами. Мне очень понравилось, как они играли первый тайм. Конечно, нужно учитывать, что у нас было две тяжелые тренировки за день до матча. И в день игры также была тренировка, на которой мы отрабатывали стандартные положения.
После такой нагрузки мы знали, что ребятам будет тяжело двигаться. Но игроки проявили характер и, в принципе, второй тайм провели на неплохом уровне: агрессивно играли и могли забить.
– Довольны ли Вы отношением игроков к тренировкам на старте сборов??
– Да, конечно. Ребята хорошо работают. Некоторые игроки не получали таких нагрузок и им очень тяжело сейчас, но работают, терпят – молодцы. У меня претензий по работе нет вообще, - приводит слова Шарана официальный сайт "Миная".
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