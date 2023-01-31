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Официально. Днепр-1 арендовал бразильского чемпиона мира U-17

Премьер-лига
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Жоан Пеглоу перебрался в украинский клуб

Официально. Днепр-1 арендовал бразильского чемпиона мира U-17

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бразильский полузащитник "Интернасьонала" Жоан Пеглоу стал игроком "Днепра-1", сообщает официальный сайт клуба. Днепряне арендовали 21-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Жоан - воспитанник "Интернасьонала", с которым заключил профессиональный контракт в марте 2019 года, а дебютировал в 2020 году. На арендных условиях также выступал за молодежный состав португальского "Порту" и бразильский "Атлетику Гояниенси".

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Статистика выступлений: бразильская Серия А – 23 матча, 2 гола, 4 результативных передачи, Кубок Бразилии – 4 матча, Кубок Либертадорес – 2 матча, Кубок Судамерикана – 1 матч, Вторая лига Португалии - 32 матча, 3 гола и 2 результативных передачи.

В 2019 году в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира до 17 лет, забив на нем 3 мяча - дубль против Канады в первом групповом матче и гол против Италии в четвертьфинале.

В общей сложности за юношеские сборные Бразилии провел 21 матч и забил 10 мячей.

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В статье: СК Днепр-1
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