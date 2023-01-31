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"Очень рад за тебя". Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб Бекхэма
Защитник "Шахтера" продолжит карьеру в США
Фото: Instagram
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в своем Instagram пожелал Сергею Кривцову успехов в США. Согласно последним данным СМИ, Кривцов перейдет в клуб Дэвида Бекхэма.
"Человек, с которым у меня всегда было идеальное взаимодействие на поле. На 13 секунде вы даже можете увидеть как кричу ему:
– Друг, вот ты классно сыграл, так и в Майами тебя заберут.
А Сергей мне:
– Андрей, какое Майами, фокус на матче. Я еще упал. Футболка грязная. Юля будет снова дома ругать.
Да, мне будет не хватать твоих шуток и надежности. Как на поле, так и вне его. Очень рад за тебя. Пусть развевается сине-желтое знамя по всему миру. Удачи", — написал Пятов.
Напомним, Кривцов выступает за "Шахтер" с 2010 года. В общей сложности Сергей сыграл 224 поединка за "горняков", в которых забил 13 голов и выполнил 4 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он 8 раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, а в 2012 выиграл Суперкубок.
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