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Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги

Премьер-лига
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Пятый украинец в сильнейшей лиге мира

Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило о трансфере центрального защитника Ильи Забарного. Сумма трансфера не разглашается, однако в СМИ сообщалось, что "Борнмут" заплатит 25 млн. фунтов плюс бонусы, к тому же "Динамо" получит 20% от суммы последующей продажи игрока.

Продолжительность контракта пока неизвестна.

Стороны также согласовали проведение благотворительного товарищеского матча. Дата и место будут объявлены позже.

Илья является воспитанником киевского "Динамо". В основе бело-синих дебютировал в 18, с тех пор являлся важным игроком стартового состава команды, помог "Динамо" стать чемпионом в сезоне 2020/21. В нынешнем сезоне Забарный сыграл в 25 матчах, в том числе в 11 поединках Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Всего на его счету 84 матча и 1 забитый гол.

В октябре 2020 года Забарный дебютировал в составе национальной сборной. На сегодня у него 24 матча за Украину, в том числе 5 на Евро-2020.

"Борнмут" находится в зоне вылета на 18-м месте, но уступает "Вулверхэмптону" только по дополнительным показателям. Этой зимой "Борнмут" также приобрел Данго Уттара из "Лорьяна" за 22 млн евро, форварда Антонио Семеньо из "Бристоля" за 10 млн, а также взял в аренду левого защитника Матиаса Винью из "Ромы".

Напомним, что этой зимой в АПЛ перебрался Михаил Мудрик. Также в чемпионате Англии выступают Зинченко и Миколенко, в системе "Брентфорда" находится Ярмолюк.

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В статье: трансферы Динамо (Киев) Борнмут Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
31.01.2023 в 22:29
Удачі, Ілля. Тримайся
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