Кривбасс официально оформил трансфер ивуарийского вингера

"Кривбасс" продолжает работу над усилением состава. Новичком команды стал ивуарийский атакующий полузащитник Жан-Морель По, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний игрок арендован у египетского "Исмаили" до конца сезона с правом выкупа. В Кривом Роге он будет выступать под номером 79.

Первые футбольные шаги Жан-Морель сделал в родной стране. Является 2-кратным чемпионом Кот-д'Ивуара в составе "АСЕК Мимозас" - 2016/2017, 2017/2018. По провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара (2016-2017).

Профессиональная карьера:

"АСЕК Мимозас" Абиджан, Кот-д'Ивуар (2014-2017) – 51 матч/1 гол, "Торпедо-БелАЗ" Жодино, Беларусь (2018-2020) – 40/3, "Смолевичи" Беларусь (2020) – 14/1 , "Неман" Гродно, Беларусь (2020) – 16/3, "Динамо" Минск, Беларусь (2021) – 28/7, "Исмаили" Исмаилия, Египет (2022) – 8.