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Новичок Днепра-1: Мечтаю выиграть чемпионство

Премьер-лига
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Жоан Пеглоу рассказал о переходе в днепровский клуб

Новичок Днепра-1: Мечтаю выиграть чемпионство

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бразильский новичок "Днепра-1" Жоан Пеглоу дал свое первое интервью клубной пресс-службе.

– Ты уже некоторое время находишься в расположении клуба, принял участие в контрольном матче. Какие первые впечатления?

– Прежде всего, я благодарен всем за теплый прием здесь. Я счастлив быть здесь. Надеюсь поскорее набрать форму и отдавать от себя команде все лучшее.

– Как оценишь свою нынешнюю форму и насколько готов сразу помогать команде?

– Я очень много работал во время каникул, когда был дома, и сейчас практически вышел на оптимальные кондиции. Я такой человек, что очень тщательно слежу за собой: и в работе, и в питании – поэтому сейчас в порядке.

– Ты с 9 лет находился в структуре "Интернасьонала". Что значит для тебя этот клуб, в котором всегда было много звезд? Может быть, кто-то был твоим кумиром?

– Да, я там вырос. Увлекался игрой Андреса Д'Алессандро и Пауло Герреро. Конечно, у меня большие чувства к этому клубу, но сейчас я здесь, в "Днепре-1", и мои мысли полностью заняты нынешней командой.

– Ты знаком с Джулиано, которого хорошо помнят болельщики нашего города по выступлениям в ФК "Днепр"?

– Да-да, помню его, хотя был тогда еще очень маленький. Особенно запомнился его гол в Кубке Либертадорес, который вывел команду в финал. Впоследствии команда завоевала трофей.

– Что можешь вспомнить из первого своего европейского опыта в Порту Б?

– Это был очень большой и полезный опыт. За этот период я значительно повзрослел и многому научился. Влияние, прежде всего, произошло на мои мысли, на мировоззрение. Это самое главное достижение.

– Насколько этот опыт поможет тебе поскорее адаптироваться здесь?

– Я очень хочу помочь команде достичь всех поставленных целей, мечтаю выиграть чемпионство.

– Последние шесть месяцев ты провел в "Атлетико Гойяненсе" вместе с Хайнером. Присутствие в команде знакомого способствует адаптации?

– Да конечно. Возможно, мы не очень много играли вместе, но каждый день тренировались и знаем друг друга очень хорошо. Он – хороший парень.

– Хайнер – хорошее приобретение для нашей команды?

– Очень хорошее. Прежде чем приехать сюда, я много с ним разговаривал, мы общались. В какой-то степени он также мотивировал меня к переходу, – рассказал Пеглоу.

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В статье: СК Днепр-1
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