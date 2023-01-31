Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Шахтер подписал 18-летнего форварда из Венесуэлы
Венесуэлец продолжит карьеру в Украине
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий уругвайского клуба "Бостон Ривер" Кевин Келси переходит в "Шахтер". 18-летний венесуэлец подписал соглашение сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".
Келси – воспитанник венесуэльского клуба "Минерос", за главную команду которого выступал с 2021 года: сыграл 31 матч, забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу. В январе 2023 года присоединился к уругвайскому клубу "Бостон Ривер", однако за команду не играл.
Келси является футболистом молодежной сборной Венесуэлы (5 матчей, 2 гола), в составе которой сейчас выступает на чемпионате Южной Америки (U-20). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Инсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ
- "Очень рад за тебя". Пятов анонсировал переход Кривцова в клуб Бекхэма
- Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев