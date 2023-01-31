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Официально. Шахтер подписал 18-летнего форварда из Венесуэлы

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Венесуэлец продолжит карьеру в Украине

Официально. Шахтер подписал 18-летнего форварда из Венесуэлы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий уругвайского клуба "Бостон Ривер" Кевин Келси переходит в "Шахтер". 18-летний венесуэлец подписал соглашение сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".

Келси – воспитанник венесуэльского клуба "Минерос", за главную команду которого выступал с 2021 года: сыграл 31 матч, забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу. В январе 2023 года присоединился к уругвайскому клубу "Бостон Ривер", однако за команду не играл.

Келси является футболистом молодежной сборной Венесуэлы (5 матчей, 2 гола), в составе которой сейчас выступает на чемпионате Южной Америки (U-20). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (4)
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aleks68
31.01.2023 в 15:29
когда закрывается трансферное окно в Украине?
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0
0
Romerik (YNWA)
31.01.2023 в 13:40
Шото Ахметку Сурок вкусив. Якесь дно підписують за копійки, який потім як Кайоде по руках піде. За 2 роки 30 матчів і 5 м'ячів в чемпі самої ВЕНЕСУЕЛИ. Сильно...Сікан напрягся
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2023 в 14:49
193 см, корпусом играет хорошо, техника "несикановская", поле видит (судя по нарезкам в интернете) - за недорого чего не взять?
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+1
0
aleks68
31.01.2023 в 15:19
слюни подотри
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0
0

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