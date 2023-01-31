  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист - Тузла Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист - Тузла Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане встречаются с боснийцами

Металлист - Тузла Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" знакомится с тренерским штабом Перицы Огненовича. Эта игра будет второй для сербского наставника во главе украинского клуба. Его соперником станет представитель Боснии и Герцеговины, "Тузла Сити". В текущем чемпионате страны этот коллектив занимает восьмую строчку среди двенадцати участников.

Напомним, что "Металлист" на сборах в Турции провел уже два спарринга, оба из которых проиграл и еще не забивал. Следить за всеми контрольными матчами клубов УПЛ во время зимнего антракта вы можете в специальной Таблице спаррингов UA-Футбол.

Контрольный матч
31 января. Начало в 14:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Тузла Сити" (Босния и Герцеговина)

По теме
yellow-arrow
В основе Динамо на игру с австрийцами выходит 17-летний форвард
yellow-arrow
Рух - Штурм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Динамо после двух поражений спаррингируется с австрийским середняком. Текстовая трансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тузла Сити (Тузла) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде