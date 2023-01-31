Металлист - Тузла Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист" знакомится с тренерским штабом Перицы Огненовича. Эта игра будет второй для сербского наставника во главе украинского клуба. Его соперником станет представитель Боснии и Герцеговины, "Тузла Сити". В текущем чемпионате страны этот коллектив занимает восьмую строчку среди двенадцати участников.

Напомним, что "Металлист" на сборах в Турции провел уже два спарринга, оба из которых проиграл и еще не забивал. Следить за всеми контрольными матчами клубов УПЛ во время зимнего антракта вы можете в специальной Таблице спаррингов UA-Футбол .

Контрольный матч

31 января. Начало в 14:30

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Тузла Сити" (Босния и Герцеговина)