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Металлист - Тузла Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Харьковчане встречаются с боснийцами
"Металлист" знакомится с тренерским штабом Перицы Огненовича. Эта игра будет второй для сербского наставника во главе украинского клуба. Его соперником станет представитель Боснии и Герцеговины, "Тузла Сити". В текущем чемпионате страны этот коллектив занимает восьмую строчку среди двенадцати участников.
Напомним, что "Металлист" на сборах в Турции провел уже два спарринга, оба из которых проиграл и еще не забивал. Следить за всеми контрольными матчами клубов УПЛ во время зимнего антракта вы можете в специальной
Контрольный матч
31 января. Начало в 14:30
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Тузла Сити" (Босния и Герцеговина)
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