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"Рад стать частью большой семьи". Новичок Кривбасса оценил свой переезд в Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Жан По поделился эмоциями от трансфера в стан "красно-белых"

"Рад стать частью большой семьи". Новичок Кривбасса оценил свой переезд в Украину

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Новичок "Кривбасса", ивуарийский атакующий полузащитник Жан По дал небольшое интервью, первое в качестве футболиста красно-белых.

– Жан, какие первые эмоции после знакомства с командой?

– Очень хорошие впечатления, ведь здесь классный коллектив. Рад стать частью большой семьи "Кривбасс". Буду стараться как можно скорее набрать форму и помочь команде.

– Какие впечатления после первой совместной тренировки с новыми партнерами?

– У "Кривбасса" сильная команда. На тренировках хороший ритм, хорошие нагрузки. Приятно наконец-то работать вместе.

– Болельщики очень ждали атакующего игрока. У "Кривбасса" есть форварды Дебелко и Устименко, ребята из Академии. Готов к конкуренции?

– Конечно, футбол – это всегда конкуренция. Буду много работать, чтобы показать свои возможности и фанаты "Кривбасса" были довольны моим переходом. Очень надеюсь, что мы вместе сможем выполнить задачи на сезон, – сказал Жан По.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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