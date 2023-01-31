"Рад стать частью большой семьи". Новичок Кривбасса оценил свой переезд в Украину

Новичок "Кривбасса", ивуарийский атакующий полузащитник Жан По дал небольшое интервью, первое в качестве футболиста красно-белых.

– Жан, какие первые эмоции после знакомства с командой?

– Очень хорошие впечатления, ведь здесь классный коллектив. Рад стать частью большой семьи "Кривбасс". Буду стараться как можно скорее набрать форму и помочь команде.

– Какие впечатления после первой совместной тренировки с новыми партнерами?

– У "Кривбасса" сильная команда. На тренировках хороший ритм, хорошие нагрузки. Приятно наконец-то работать вместе.

– Болельщики очень ждали атакующего игрока. У "Кривбасса" есть форварды Дебелко и Устименко, ребята из Академии. Готов к конкуренции?

– Конечно, футбол – это всегда конкуренция. Буду много работать, чтобы показать свои возможности и фанаты "Кривбасса" были довольны моим переходом. Очень надеюсь, что мы вместе сможем выполнить задачи на сезон, – сказал Жан По.