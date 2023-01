Официально. Сергей Кривцов продолжит карьеру в США в клубе Бекхэма

"Интер Майами" объявил о переходе центрального защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова.

Детали трансфера не сообщаются. Сам Кривцов подписал контракт с клубом из США по схеме "2+1".

Welcome, Sergii ✍️



We have signed Ukrainian international defender Sergii Kryvtsov from Ukrainian side FC Shakhtar Donetsk to a contract through the 2024 season, with an option for the 2025 campaign.



Find out all the details: https://t.co/fanAZkhF7S pic.twitter.com/ieSyiRQLtb