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Официально. Сергей Кривцов продолжит карьеру в США в клубе Бекхэма

Премьер-лига
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(1 голосов)

Неожиданный выбор защитника Шахтера и сборной Украины

Официально. Сергей Кривцов продолжит карьеру в США в клубе Бекхэма

Фото - Інтер Маямі / автор невідомий

Новина українською

"Интер Майами" объявил о переходе центрального защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова.

Детали трансфера не сообщаются. Сам Кривцов подписал контракт с клубом из США по схеме "2+1".

Кривцов является воспитанником запорожского "Металлурга". В "Шахтер" перешел в 2010-м, с тех пор восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал национальный кубок. В общей сложности сыграл за "Шахтер" 224 матча, в которых забил 14 голов. Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.

Клуб "Интер Майами" был основан в 2018 году. Одним из его владельцев является Дэвид Бекхэм, ныне команду тренирует другой известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл. В прошлом сезоне "Интер" занял 6 место в Восточной конференций, в общем зачете оказался 12-м. В первом раунде плей-офф клуб из Майами проиграл "Нью-Йорку".

Добавим, что состав "Интера" соответствует названию клуба – партнерами Кривцова будут футболисты из Англии, Мексики, Замбии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Франции, Коста-Рики, Эквадора, Финляндии, Венесуэлы, Бразилии, Ирландии и Швеции.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Интер Майами
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
31.01.2023 в 21:26
бувай, легендо!
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BanderaSS77
31.01.2023 в 21:08
Красавчик. США в кінці кар’єри, до того ж коли в Україні війна, дуже класне рішення для себе та сім’ї. Справжній чоловік та кормілєц.Всі хто організував трансфер топчики
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