Официально. Сергей Кривцов продолжит карьеру в США в клубе Бекхэма

"Интер Майами" объявил о переходе центрального защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова.

Детали трансфера не сообщаются. Сам Кривцов подписал контракт с клубом из США по схеме "2+1".

Welcome, Sergii ✍️



We have signed Ukrainian international defender Sergii Kryvtsov from Ukrainian side FC Shakhtar Donetsk to a contract through the 2024 season, with an option for the 2025 campaign.



Find out all the details: https://t.co/fanAZkhF7S pic.twitter.com/ieSyiRQLtb — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2023

Кривцов является воспитанником запорожского "Металлурга". В "Шахтер" перешел в 2010-м, с тех пор восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал национальный кубок. В общей сложности сыграл за "Шахтер" 224 матча, в которых забил 14 голов. Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.

Клуб "Интер Майами" был основан в 2018 году. Одним из его владельцев является Дэвид Бекхэм, ныне команду тренирует другой известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл. В прошлом сезоне "Интер" занял 6 место в Восточной конференций, в общем зачете оказался 12-м. В первом раунде плей-офф клуб из Майами проиграл "Нью-Йорку".

Добавим, что состав "Интера" соответствует названию клуба – партнерами Кривцова будут футболисты из Англии, Мексики, Замбии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Франции, Коста-Рики, Эквадора, Финляндии, Венесуэлы, Бразилии, Ирландии и Швеции.