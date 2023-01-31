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Динамо - Аустрия Лустенау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Без Забарного и Беседина?

Динамо - Аустрия Лустенау: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Киевляне пока показывают самые плохие результаты в спаррингах среди всех клубов УПЛ. У "Динамо" два поражения с разницей мячей 0:6. И это было без Цыганкова, а в сегодняшнем матче мы уже можем не увидеть Илью Забарного и Артема Беседина, которыми интересуются другие клубы. Будет ли уже сегодня наконец-то не поражение? Соперник для этого подходящий. "Аустрия" из Лустенау сейчас идет в нижней части таблицы австрийской Бундеслиги и скорее думаете о невылете, чем о еврокубках.

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Контрольный матч
31 января. Начало в 15:30
"Динамо" (Киев, Украина) - "Аустрия" (Лустенау, Австрия)

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В статье: Динамо (Киев) Аустрия (Лустенау)
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