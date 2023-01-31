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В основе Динамо на игру с австрийцами выходит 17-летний форвард
Шанс для юного игрока
Фото: fcdynamo.com
Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" сыграет третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды бело-синих станет представитель австрийской Бундеслиги – "Аустрия Лустенау".
Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок:
Нещерет — Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев — Сидорчук (к), Шепелев, Лонвейк — Диалло, Пономаренко, Волошин.
Накануне пресс-служба киевлян сообщала, что шанс в первой команде получит 17-летний форвард Матвей Пономаренко, который ранее выступал на правах аренды за "Зарю"U-19. Игра нападающего понравилась наставнику "Динамо" Мирче Луческу и поэтому он получил свой шанс показать себя во время сбора.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступная текстовая онлайн-трансляция поединка.
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Аустрії Лустенау» pic.twitter.com/HJ1KymNXDM— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 31, 2023
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