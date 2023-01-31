Рух - Штурм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Минувшим летом с австрийским коллективом в квалификации в Лигу чемпионов встречалось "Динамо". Теперь уже в товарищеской встрече "Штурм" сразится с "Рухом". На данный момент команда из Граца идет второй в австрийской Бундеслиге, отставая от "Зальцбурга" на шесть очков. Для львовян это третий спарринг текущей зимой. Два предыдущих завершились со счетом 0:0.

Контрольный матч

31 января. Начало в 15:30

"Рух" (Львов, Украина) - "Штурм" (Грац, Австрия)