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Рух - Штурм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Не так давно с этим соперником играло "Динамо"
Фото: ФК Рух
Минувшим летом с австрийским коллективом в квалификации в Лигу чемпионов встречалось "Динамо". Теперь уже в товарищеской встрече "Штурм" сразится с "Рухом". На данный момент команда из Граца идет второй в австрийской Бундеслиге, отставая от "Зальцбурга" на шесть очков. Для львовян это третий спарринг текущей зимой. Два предыдущих завершились со счетом 0:0.
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Контрольный матч
31 января. Начало в 15:30
"Рух" (Львов, Украина) - "Штурм" (Грац, Австрия)
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