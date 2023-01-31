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Рух - Штурм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Не так давно с этим соперником играло "Динамо"

Рух - Штурм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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Минувшим летом с австрийским коллективом в квалификации в Лигу чемпионов встречалось "Динамо". Теперь уже в товарищеской встрече "Штурм" сразится с "Рухом". На данный момент команда из Граца идет второй в австрийской Бундеслиге, отставая от "Зальцбурга" на шесть очков. Для львовян это третий спарринг текущей зимой. Два предыдущих завершились со счетом 0:0.

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Контрольный матч
31 января. Начало в 15:30
"Рух" (Львов, Украина) - "Штурм" (Грац, Австрия)

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В статье: Штурм (Грац) Рух (Львов)
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