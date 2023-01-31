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Александрия - Шкупи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Очередной спарринг команды Ротаня

Александрия - Шкупи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fco.com.ua

Новина українською

Александрия продолжает свой учебно-тренировочный сбор в Турции.

Сегодня, 31 января, у горожан запланирован спарринг с Шкупи из Северной Македонии.

Матч начнется в 16:00.

Видео трансляция чуть ниже в этой новости.

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В статье: ФК Александрия
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