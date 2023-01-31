Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Шкупи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной спарринг команды Ротаня
fco.com.ua
Александрия продолжает свой учебно-тренировочный сбор в Турции.
Сегодня, 31 января, у горожан запланирован спарринг с Шкупи из Северной Македонии.
Матч начнется в 16:00.
Видео трансляция чуть ниже в этой новости.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Один из лидеров Челси за 12 млн фунтов переходит в Арсенал - СМИ
- Инсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ
- Возможно, худший трансфер в истории Реала: рассказываем, кто возглавил харьковский Металлист
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 23:13 Украинские Шахтер и Динамо без побед, Днепр-1 и Заря сыграли по 5 матчей. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- 22:39 Украинские Кендзера уехал в Грецию, Тете и Дуэлунн транзитом через УПЛ сменили чемпионаты. Все трансферы УПЛ
- 22:21 Весь спорт Красюк: Надеюсь, уже в следующем году Украина вернется к мирной жизни
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн