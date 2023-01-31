  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Лудогорец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Лудогорец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Горняки" в Турции пока без побед

Шахтер - Лудогорец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Последние одиннадцать чемпионатов Болгарии выиграла одна команда - "Лудогорец". Впрочем, на данный момент коллектив занимает только второе место в таблице, однако отставание от софийского ЦСКА только в один балл. Осенью разградцы выступали на групповом этапе Лиги Европы, финишировали третьими и перешли в Лигу конференций. "Шахтер" будет играть в феврале на один еврокубок выше – как раз в Лиге Европы. Однако этой зимой подопечные Игоря Йовичевича своих поклонников пока не радовали победами: одна встреча завершилась вничью, еще одна - поражением.

Читайте такжеВсе зимние спарринги клубов УПЛ в одной таблице

Контрольный матч
31 января. Начало в 16:30
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)

По теме
yellow-arrow
Ворскла на замену Марлисону подписывает опытного бразильского форварда
yellow-arrow
Отыгрались с 0:2. Динамо сыграло вничью с австрийским середняком
yellow-arrow
Очеретько получил травму в спарринге с Лудогорцем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде