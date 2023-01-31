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Шахтер - Лудогорец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Горняки" в Турции пока без побед
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Последние одиннадцать чемпионатов Болгарии выиграла одна команда - "Лудогорец". Впрочем, на данный момент коллектив занимает только второе место в таблице, однако отставание от софийского ЦСКА только в один балл. Осенью разградцы выступали на групповом этапе Лиги Европы, финишировали третьими и перешли в Лигу конференций. "Шахтер" будет играть в феврале на один еврокубок выше – как раз в Лиге Европы. Однако этой зимой подопечные Игоря Йовичевича своих поклонников пока не радовали победами: одна встреча завершилась вничью, еще одна - поражением.
Контрольный матч
31 января. Начало в 16:30
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
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