Шахтер - Лудогорец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Последние одиннадцать чемпионатов Болгарии выиграла одна команда - "Лудогорец". Впрочем, на данный момент коллектив занимает только второе место в таблице, однако отставание от софийского ЦСКА только в один балл. Осенью разградцы выступали на групповом этапе Лиги Европы, финишировали третьими и перешли в Лигу конференций. "Шахтер" будет играть в феврале на один еврокубок выше – как раз в Лиге Европы. Однако этой зимой подопечные Игоря Йовичевича своих поклонников пока не радовали победами: одна встреча завершилась вничью, еще одна - поражением.

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Контрольный матч

31 января. Начало в 16:30

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)