  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ракицкий в основе, Матвиенко в запасе. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Лудогорцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ракицкий в основе, Матвиенко в запасе. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Лудогорцем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Стартовый состав горняков

Ракицкий в основе, Матвиенко в запасе. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Лудогорцем

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 31 января, Шахтер проведет свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Соперник горняков – "вечный" чемпион Болгарии Лудогорец.

Уже известен стартовый состав горняков на этот матч:

Шахтер: Пятов – Тейлор, Козик, Ракицкий, Гочолейшвили – Назарина – Очеретько, Глущенко, Тотовицкий, Борячук – Сикан

Запасные: Пузанков, Михайличенко, Матвиенко, Фарина, Роспутько, Сигеев, Степаненко, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Ющенко, Траоре, Погорелый.

Напомним, что матч начнется в 16:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Ворскла на замену Марлисону подписывает опытного бразильского форварда
yellow-arrow
Отыгрались с 0:2. Динамо сыграло вничью с австрийским середняком
yellow-arrow
Очеретько получил травму в спарринге с Лудогорцем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде