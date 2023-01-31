Ракицкий в основе, Матвиенко в запасе. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Лудогорцем

Сегодня, 31 января, Шахтер проведет свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Соперник горняков – "вечный" чемпион Болгарии Лудогорец.

Уже известен стартовый состав горняков на этот матч:

Шахтер: Пятов – Тейлор, Козик, Ракицкий, Гочолейшвили – Назарина – Очеретько, Глущенко, Тотовицкий, Борячук – Сикан

Запасные: Пузанков, Михайличенко, Матвиенко, Фарина, Роспутько, Сигеев, Степаненко, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Ющенко, Траоре, Погорелый.