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Ракицкий в основе, Матвиенко в запасе. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Лудогорцем
Стартовый состав горняков
shakhtar.com
Сегодня, 31 января, Шахтер проведет свой очередной спарринг на сборах в Турции.
Соперник горняков – "вечный" чемпион Болгарии Лудогорец.
Уже известен стартовый состав горняков на этот матч:
Шахтер: Пятов – Тейлор, Козик, Ракицкий, Гочолейшвили – Назарина – Очеретько, Глущенко, Тотовицкий, Борячук – Сикан
Запасные: Пузанков, Михайличенко, Матвиенко, Фарина, Роспутько, Сигеев, Степаненко, Зубков, Крыськив, Джурасек, Бондаренко, Ющенко, Траоре, Погорелый.
Напомним, что матч начнется в 16:30, а UA-Футбол проведет
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