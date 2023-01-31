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Очеретько получил травму в спарринге с Лудогорцем
Кажется, что-то серьезное
скриншот
Полузащитник "
Кажется, хавбек повредил голеностоп в середине первого тайма.
В итоге, игроку понадобилась замена.
Характер травмы и сроки восстановления футболиста станут известны уже позже.
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