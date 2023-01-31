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Очеретько получил травму в спарринге с Лудогорцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, что-то серьезное

Очеретько получил травму в спарринге с Лудогорцем

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Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько получил травму в спарринге с болгарским "Лудогорцем".

Кажется, хавбек повредил голеностоп в середине первого тайма.

В итоге, игроку понадобилась замена.

Характер травмы и сроки восстановления футболиста станут известны уже позже.

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В статье: Шахтер (Донецк) Олег Очеретько
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