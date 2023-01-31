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Отыгрались с 0:2. Динамо сыграло вничью с австрийским середняком

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне впервые забили и впервые не проиграли в 2023-м

Отыгрались с 0:2. Динамо сыграло вничью с австрийским середняком

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На этот раз за "Динамо" не играл не только Виктор Цыганков, к чему уже нужно привыкнуть, но и Илья Забарный и Артем Беседин. Продолжают восстанавливаться Бущан, Ванат, Кабаев, Шапаренко. Плюс сейчас мы получили возможность познакомиться с молодыми талантами, Пономаренко и Кремчаниным, которые за первую команду в официальных матчах еще не дебютировали. Поэтому при всем желании нельзя определить оптимальный состав киевлян на текущую минуту. Похоже, именно это послужило причиной очередного неуверенного матча. На этот раз – против середняка австрийской Бундеслиги.

С первых минут киевляне взяли мяч под контроль. Неплохой шанс был у Диалло, который, замыкая прострел, не обыграл голкипера. В ответ "бело-синие" пропустили первым же ударом в створ собственных ворот: Фридрикас шикарным выстрелом метров с тридцати правее центра пробил в правую "девятку" ворот. На фоне негативных эмоций вскоре киевляне пропустили второй: кажется, Сирота обрезал две трети своей команды, тот же Фридрикас мяч перехватил и при входе в штрафную пробил мимо Нещерета.

Ввиду результатов предыдущих спаррингов "Динамо" в камбэк верилось слабо. Однако он произошел. Его начал капитан киевлян после перерыва, Денис Гармаш. Хавбек со штрафного не стал ждать, когда вратарь поставит стенку, и мягко пробил в противоположный угол ворот. Голкипер отбил перед собой, а Попов оказался первым на добивании. "Бело-синие" продолжили идти вперед и нашли еще одну возможность для гола. Вивчаренко, набегая из глубины, из-за пределов штрафной внешней стороной стопы положил снаряд в правую "девятку". Эффектно!

В заключительные полчаса большее желание показывали игроки "Динамо". Отличный шанс вырвать победу создал Гармаш, отобравший мяч перед чужим штрафным, а затем завершавший атаку ударом с десяти метров. Ударом ужасным – выше ворот.

"Динамо" впервые забивает в 2023-м и впервые не проигрывает. Следующий спарринг у киевлян запланирован на 3 февраля против "Полесья".

Контрольный матч
"Динамо" (Киев, Украина) – "Аустрия" (Лустенау, Австрия) 2:2
Голы: Попов 52, Вивчаренко 60 - Фридрикас 26, Фридрикас 35
"Динамо" (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев – Сидорчук, Шепелев, Лонвейк – Диалло, Пономаренко, Волошин
"Динамо" (второй тайм): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Боль, Тымчик - Андриевский, Шепелев, Яцык - Царенко, Гармаш, Бенито (Кремчанин 77).

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В статье: Динамо (Киев) Аустрия (Лустенау)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
31.01.2023 в 18:00
Динамо ще не у ритмі гри... Перший "із точки в точку"... таки не часто забиваються, утім другий відверто привезли собі самі! Ну як можна було "останньому" захиснику віддавати поперечний пас, коли його можуть спокійно перехопити?!? Другий тайм краще, але таки ляпи... Може тому, що динамівці на чавунних ногах...
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.01.2023 в 17:40
У другому таймі була тотальна перевага динамівців, але, на жаль, було змарновані принаймні три убойні моменти, зокрема тим же Гармашем, який сам створив цей момент, але і сам же змарнував, а ще чарівний пас розумного і технічного Царенка, який вивів сам на сам зовсім юного дебютанта Кремчанина, але мабуть хвилювання його підвело, тому і цей 100% шанс був змарнований. Зауважу наостанок, що другий тайм Динамо грало другим складом, а по суті третім або четвертим, якщо його порівнювати із складом до відходу Циганкова, Забарного та й Беседіна.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
31.01.2023 в 17:36
Украинский середняк сыграл в ничью с австрийским середняком-так правильно))) Молодцы хоть отыгрались.
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-2

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