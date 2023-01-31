Отыгрались с 0:2. Динамо сыграло вничью с австрийским середняком

На этот раз за "Динамо" не играл не только Виктор Цыганков, к чему уже нужно привыкнуть, но и Илья Забарный и Артем Беседин. Продолжают восстанавливаться Бущан, Ванат, Кабаев, Шапаренко. Плюс сейчас мы получили возможность познакомиться с молодыми талантами, Пономаренко и Кремчаниным, которые за первую команду в официальных матчах еще не дебютировали. Поэтому при всем желании нельзя определить оптимальный состав киевлян на текущую минуту. Похоже, именно это послужило причиной очередного неуверенного матча. На этот раз – против середняка австрийской Бундеслиги.

С первых минут киевляне взяли мяч под контроль. Неплохой шанс был у Диалло, который, замыкая прострел, не обыграл голкипера. В ответ "бело-синие" пропустили первым же ударом в створ собственных ворот: Фридрикас шикарным выстрелом метров с тридцати правее центра пробил в правую "девятку" ворот. На фоне негативных эмоций вскоре киевляне пропустили второй: кажется, Сирота обрезал две трети своей команды, тот же Фридрикас мяч перехватил и при входе в штрафную пробил мимо Нещерета.

Ввиду результатов предыдущих спаррингов "Динамо" в камбэк верилось слабо. Однако он произошел. Его начал капитан киевлян после перерыва, Денис Гармаш. Хавбек со штрафного не стал ждать, когда вратарь поставит стенку, и мягко пробил в противоположный угол ворот. Голкипер отбил перед собой, а Попов оказался первым на добивании. "Бело-синие" продолжили идти вперед и нашли еще одну возможность для гола. Вивчаренко, набегая из глубины, из-за пределов штрафной внешней стороной стопы положил снаряд в правую "девятку". Эффектно!

В заключительные полчаса большее желание показывали игроки "Динамо". Отличный шанс вырвать победу создал Гармаш, отобравший мяч перед чужим штрафным, а затем завершавший атаку ударом с десяти метров. Ударом ужасным – выше ворот.

"Динамо" впервые забивает в 2023-м и впервые не проигрывает. Следующий спарринг у киевлян запланирован на 3 февраля против "Полесья".

Контрольный матч

"Динамо" (Киев, Украина) – "Аустрия" (Лустенау, Австрия) 2:2

Голы: Попов 52, Вивчаренко 60 - Фридрикас 26, Фридрикас 35

"Динамо" (первый тайм): Нещерет – Дубинчак, Сирота, Бурда, Караваев – Сидорчук, Шепелев, Лонвейк – Диалло, Пономаренко, Волошин

"Динамо" (второй тайм): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Боль, Тымчик - Андриевский, Шепелев, Яцык - Царенко, Гармаш, Бенито (Кремчанин 77).