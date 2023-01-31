Пять игроков в лазарете. Динамо проинформировало, как проходит восстановление травмированных

"Динамо" проинформировало, почему в спарринге с "Аустрией Лустенау" (2:2) не смогли принять участие несколько игроков "бело-синих".

Так, все еще находится вне игрового процесса Георгий Бущан, который восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия. Из-за проблем с ахиллом занимается по индивидуальной программе и Кахим Пэррис. Продолжает реабилитацию после повреждения лучший игрок "Динамо" в прошлом году по версии болельщиков Виталий Буяльский.

Травма приводной мышцы на несколько дней оставила вне работы Владислава Кабаева, а возвращение к общей группе Владислава Ваната, у которого было воспаление связки, ожидается уже завтра.