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Пять игроков в лазарете. Динамо проинформировало, как проходит восстановление травмированных

Премьер-лига
(1 голосов)

У киевлян снова полный лазарет

Пять игроков в лазарете. Динамо проинформировало, как проходит восстановление травмированных

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" проинформировало, почему в спарринге с "Аустрией Лустенау" (2:2) не смогли принять участие несколько игроков "бело-синих".

Так, все еще находится вне игрового процесса Георгий Бущан, который восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия. Из-за проблем с ахиллом занимается по индивидуальной программе и Кахим Пэррис. Продолжает реабилитацию после повреждения лучший игрок "Динамо" в прошлом году по версии болельщиков Виталий Буяльский.

Травма приводной мышцы на несколько дней оставила вне работы Владислава Кабаева, а возвращение к общей группе Владислава Ваната, у которого было воспаление связки, ожидается уже завтра.

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Владислав Кабаев Владислав Ванат Кахим Паррис
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Источник:
ФК Динамо

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