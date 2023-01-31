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Ворскла отправила албанского опорника Толи в аренду в Грузию

Премьер-лига
(1 голосов)

Ардит Толи до конца года будет играть за Торпедо Кутаиси

Ворскла отправила албанского опорника Толи в аренду в Грузию

instagram.com/fctorpedokutaisi

Новина українською

25-летний опорный полузащитник "Ворсклы" Ардит Толи отправился в аренду в грузинское "Торпедо" из Кутаиси.

Аренда игрока рассчитана до конца 2023 года.

Футболист присоединится к грузинской команде на турецких сборах в ближайшие дни.

Напомним, что Толи присоединился к "Ворскле" перед началом текущего сезона и за полгода отыграл 10 поединков (только три из них по 90 минут).

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В статье: Ворскла (Полтава) Торпедо (Кутаиси)
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Источник:
ФК Ворскла

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