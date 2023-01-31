Ворскла отправила албанского опорника Толи в аренду в Грузию

25-летний опорный полузащитник " Ворсклы " Ардит Толи отправился в аренду в грузинское "Торпедо" из Кутаиси.

Аренда игрока рассчитана до конца 2023 года.

Футболист присоединится к грузинской команде на турецких сборах в ближайшие дни.

Напомним, что Толи присоединился к "Ворскле" перед началом текущего сезона и за полгода отыграл 10 поединков (только три из них по 90 минут).