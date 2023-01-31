Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла отправила албанского опорника Толи в аренду в Грузию
Ардит Толи до конца года будет играть за Торпедо Кутаиси
instagram.com/fctorpedokutaisi
25-летний опорный полузащитник "
Аренда игрока рассчитана до конца 2023 года.
Футболист присоединится к грузинской команде на турецких сборах в ближайшие дни.
Напомним, что Толи присоединился к "Ворскле" перед началом текущего сезона и за полгода отыграл 10 поединков (только три из них по 90 минут).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Популярное сейчас
- Трансфер Иско сорвался, МЮ торгует замену Эриксену, Жоржиньо в Арсенале. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
- Инсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ
- Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн