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Рух в результативной перестрелке уступил австрийскому Штурму
Спарринг получился довольно интересным
fcrukh.com
Поединок против австрийского "Штурма" получился боевым – "Рух" отыграл два гола после 0:2, причем случилось это еще в первом тайме.
А вот после перерыва игра получилась не такой насыщенной и с некогторым преимуществом австрйицев, которые все таки смогли забить победный гол.
2:3, несколько досадное поражение, но все-таки это сборы.
"Рух" (Львов, Украина) – "Штурм" (Грац, Австрия) – 2:3
Голы: Климчук, 36, 45 – Эмега, 14; Хорват, 41; Тейшейра, 57
Рух: Панькив, Роман, Дидык, Веремиенко, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга, Соломон, Эдсон, Климчук.
На 70-й минуте вышли на замену: Ледвий, Китела, Слюбик, Холод, Джефферсон, Пидгурский, Сапуга, Мысык, Столярчук, Пастух, Карабин.
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