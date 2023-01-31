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Официально. Артём Беседин продолжит карьеру на Кипре

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Динамо" отпустило основного нападающего

Официально. Артём Беседин продолжит карьеру на Кипре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин переезжает на Кипр. Новым клубом украинского игрока станет "Омония".

Пресс-служба киприотского клуба сообщает об аренде футболиста. "Динамо" сообщает, что на Кипре игрок будет до конца текущего сезона.

26-летний Артем Беседин - воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне он выступал за "Динамо" и "Металлист", за который играл на правах аренды. За киевлян форвард с 2015 года провел 143 матча, забил 35 голов и сделал 14 результативных передач. В национальной сборной у Беседина 19 игр и 2 гола.

На данный момент "Омония" занимает пятое место в таблице чемпионата Кипра и ведет борьбу за попадание в Чемпионскую группу, которая во второй части чемпионата продолжит борьбу за еврокубковые места. За этот коллектив уже выступает один украинский футболист: Роман Безус.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Омония (Никосия)
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Комментарии (6)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2023 в 20:21
Ривок в кар'єрі!)Може хоч там користь буде від забивного форварда)
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0
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vgolovan (полтава)
31.01.2023 в 20:20
ура деревянного кто то купил
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
31.01.2023 в 20:20
Омонія підписала собі вирок
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
31.01.2023 в 20:19
Потеря со знаком +
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
31.01.2023 в 20:16
У Беседина в этом сезоне даже трансферов больше, чем забитых голов. Легендарный нападающий!:))
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0
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
31.01.2023 в 20:13
Тепер шанс для Ваната.
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0
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