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Официально. Артём Беседин продолжит карьеру на Кипре
"Динамо" отпустило основного нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий киевского "Динамо"
Пресс-служба киприотского клуба сообщает об аренде футболиста. "Динамо" сообщает, что на Кипре игрок будет до конца текущего сезона.
26-летний Артем Беседин - воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне он выступал за "Динамо" и "Металлист", за который играл на правах аренды. За киевлян форвард с 2015 года провел 143 матча, забил 35 голов и сделал 14 результативных передач. В национальной сборной у Беседина 19 игр и 2 гола.
На данный момент "Омония" занимает пятое место в таблице чемпионата Кипра и ведет борьбу за попадание в Чемпионскую группу, которая во второй части чемпионата продолжит борьбу за еврокубковые места. За этот коллектив уже выступает один украинский футболист: Роман Безус.
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