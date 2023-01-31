Официально. Артём Беседин продолжит карьеру на Кипре

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин переезжает на Кипр. Новым клубом украинского игрока станет "Омония".

Пресс-служба киприотского клуба сообщает об аренде футболиста. "Динамо" сообщает, что на Кипре игрок будет до конца текущего сезона.

26-летний Артем Беседин - воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне он выступал за "Динамо" и "Металлист", за который играл на правах аренды. За киевлян форвард с 2015 года провел 143 матча, забил 35 голов и сделал 14 результативных передач. В национальной сборной у Беседина 19 игр и 2 гола.

На данный момент "Омония" занимает пятое место в таблице чемпионата Кипра и ведет борьбу за попадание в Чемпионскую группу, которая во второй части чемпионата продолжит борьбу за еврокубковые места. За этот коллектив уже выступает один украинский футболист: Роман Безус.