Динамо нашло замену Забарному в УПЛ - СМИ

Основной центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный подписал долгосрочный контракт с английским "Борнмутом", что заставило руководство киевлян экстренно искать замену на вакантную позицию.

Руководство "бело-синих" вернуло из аренды молодого защитника Максима Дячука, который в первой части сезона выступал в составе "Александрии". Об этом сообщает сайт Sport.ua.

Стоит отметить, что Дячук в этом сезоне провел пять матчей в составе "Александрии", не сумев отметиться результативными действиями.