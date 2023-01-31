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Динамо нашло замену Забарному в УПЛ - СМИ
Илья Забарный подписал контракт с клубом АПЛ.
Фото: ФК Олександрия
Основной центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины
Руководство "бело-синих" вернуло из аренды молодого защитника Максима Дячука, который в первой части сезона выступал в составе "Александрии". Об этом сообщает сайт Sport.ua.
Стоит отметить, что Дячук в этом сезоне провел пять матчей в составе "Александрии", не сумев отметиться результативными действиями.
Напомним,
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