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Динамо нашло замену Забарному в УПЛ - СМИ

Премьер-лига
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Илья Забарный подписал контракт с клубом АПЛ.

Динамо нашло замену Забарному в УПЛ - СМИ

Фото: ФК Олександрия

UA-Футбол
Новина українською

Основной центральный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный подписал долгосрочный контракт с английским "Борнмутом", что заставило руководство киевлян экстренно искать замену на вакантную позицию.

Руководство "бело-синих" вернуло из аренды молодого защитника Максима Дячука, который в первой части сезона выступал в составе "Александрии". Об этом сообщает сайт Sport.ua.

Стоит отметить, что Дячук в этом сезоне провел пять матчей в составе "Александрии", не сумев отметиться результативными действиями.

Напомним, "Динамо" провело очередной матч на турецких сборах, совершив камбэк в матче с австрийским середняком. Вашему вниманию видео голов и обзор матча киевлян против "Аустрии" (Лустенау).

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В статье: Динамо (Киев) ПФК Александрия Максим Дячук
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