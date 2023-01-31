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Сергей Кривцов: Верю, что еще приеду на Донбасс-Арену как болельщик

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший защитник Шахтера поделился впечатлениями от перехода в Интер Майами

Сергей Кривцов: Верю, что еще приеду на Донбасс-Арену как болельщик

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Шахтера Сергей Кривцов дал свое прощальное интервью клубной пресс-службе. Напомним, футболист заключил контракт с американским клубом "Интер Майями" на два года с опцией продления еще на год.

– Сергей, этот день для тебя начался трогательно. Как прошло прощание с командой?

– Да, еще вчера я знал эту информацию, и был такой эмоциональный подъем, но сегодня утром, как говорится, грусть и тоска. Около 13 лет в этой команде, где я оставляю большую часть своей души и своего сердца. И это эмоционально очень тяжело.

– Ты почти 13 лет играл за "Шахтер". Каким пришел в команду и как складывалась футбольная жизнь на протяжении этих лет?

– Это очень счастливый этап моей жизни. Здесь я сделал себя – благодаря клубу, благодаря тренерам, которые меня воспитывали, всегда поддерживавшей команде, благодаря очень хорошему коллективу, президенту, менеджменту. В этой команде все совершенно! Пожалуй, нет в мире такого клуба, где все так рассчитано до мелочей. Я очень рад, что провел 13 лет в такой команде, как "Шахтер".

– Какие у тебя самые лучшие воспоминания? Матчи, победы, голы, какие-то личные моменты?

– Очень много было замечательных моментов. Но я верю, что в ближайшее время приеду уже как ярый болельщик "Шахтера" на "Донбасс Арену" и еще раз увижу эту атмосферу на стадионе, поддерживая команду.

– Что хотел бы сказать сейчас болельщикам?

– Хотел бы сказать, что благодарю их за поддержку. Тем более, в эти непростые для Украины времена они нас поддерживают. К сожалению, мы сейчас не можем играть для вас на стадионах из-за опасности, но я верю, что скоро мы увидимся и наш стадион будет заполнен преданными болельщиками.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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