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Суркис анонсировал, что часть средств от трансфера Забарного будет отправлена на ВСУ
Вероятно, сумма трансфера составила 25 млн. фунтов плюс бонусы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо"
Президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал данный трансфер, заявив, что часть денег, вырученных с трансфера футболиста пойдут на ВСУ:
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, которые ежедневно совершают настоящие подвиги. Именно ВСУ разрешили нашей стране выстоять, а нашему футболу существовать и постепенно восстанавливаться. Мы в большом долге перед украинскими военными и, безусловно, часть средств, полученных "Динамо", будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, мы планируем провести благотворительный матч с "Борнмутом", который позволит собрать дополнительные средства для гуманитарных инициатив клуба", - цитирует Суркиса клубная пресс-служба.
Также, функционер заявил, что Украина богата на футбольные таланты, сказав, что трансфер защитника в очередной раз это подчеркивает:
"Этот трансфер еще раз подтверждает, что Украина богата футбольными талантами. Его талант развивается, сейчас мы предоставили ему возможность попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов – английской Премьер-лиге. Для Ильи это одновременно и возможность развития и успех. Очень за него рад, горжусь своим футболистом", - сказал Суркис.
Помимо всего этого, Суркис не забыл поблагодарить наставника киевлян, который раскрыл талант Забарного:
"Хочу поблагодарить Мирчи Луческу, всех тренеров клуба, наставников нашей Академии, которые причастны к воспитанию Ильи Забарного. Заявляю, что "Динамо" продолжит свой курс развития молодых украинцев. Эта стратегия – вклад в развитие украинского футбола, возможность регулярно предоставлять динамовцев для сборных разных возрастов", - добавил Суркис.
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