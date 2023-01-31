Суркис анонсировал, что часть средств от трансфера Забарного будет отправлена на ВСУ

Киевское "Динамо" объявило о трансфере центрального защитника Ильи Забарного в клуб английской Премьер лиги - "Борнмут".

Президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал данный трансфер, заявив, что часть денег, вырученных с трансфера футболиста пойдут на ВСУ:

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наши Вооруженные силы, которые ежедневно совершают настоящие подвиги. Именно ВСУ разрешили нашей стране выстоять, а нашему футболу существовать и постепенно восстанавливаться. Мы в большом долге перед украинскими военными и, безусловно, часть средств, полученных "Динамо", будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, мы планируем провести благотворительный матч с "Борнмутом", который позволит собрать дополнительные средства для гуманитарных инициатив клуба", - цитирует Суркиса клубная пресс-служба.

Также, функционер заявил, что Украина богата на футбольные таланты, сказав, что трансфер защитника в очередной раз это подчеркивает:

"Этот трансфер еще раз подтверждает, что Украина богата футбольными талантами. Его талант развивается, сейчас мы предоставили ему возможность попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов – английской Премьер-лиге. Для Ильи это одновременно и возможность развития и успех. Очень за него рад, горжусь своим футболистом", - сказал Суркис.

Помимо всего этого, Суркис не забыл поблагодарить наставника киевлян, который раскрыл талант Забарного:

"Хочу поблагодарить Мирчи Луческу, всех тренеров клуба, наставников нашей Академии, которые причастны к воспитанию Ильи Забарного. Заявляю, что "Динамо" продолжит свой курс развития молодых украинцев. Эта стратегия – вклад в развитие украинского футбола, возможность регулярно предоставлять динамовцев для сборных разных возрастов", - добавил Суркис.