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Ворскла объявила о подписании бразильского форварда

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали контракта не разглашаются

Ворскла объявила о подписании бразильского форварда

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

UA-Футбол
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Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контакта с бразильским форвардом Рикардо Лопесом Перейрой.

"Рикардо Лопес Перейра – трехкратный чемпион южнокорейской K-лиги и обладатель Кубка чемпионов Азии. Умело "читает" игру и неотразимо бьет с правой. Во всех предыдущих командах, а это кроме ряда бразильских клубов ("Форталеза", "Глобо" и др.), титулованный китайский "Шанхай Порт" и "Чонбук Хенде Моторс" из Южной Кореи, Рикардо Лопес был безоговорочным лидером на поле", - пишет пресс-служба клуба.

Лопес уже присоединился к своим новым одноклубникам в турецком тренировочном лагере.

Срок действия контракта и личные условия трудового соглашения футболиста сторонами не разглашаются.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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