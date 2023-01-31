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Ворскла объявила о подписании бразильского форварда
Детали контракта не разглашаются
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контакта с бразильским форвардом Рикардо Лопесом Перейрой.
"Рикардо Лопес Перейра – трехкратный чемпион южнокорейской K-лиги и обладатель Кубка чемпионов Азии. Умело "читает" игру и неотразимо бьет с правой. Во всех предыдущих командах, а это кроме ряда бразильских клубов ("Форталеза", "Глобо" и др.), титулованный китайский "Шанхай Порт" и "Чонбук Хенде Моторс" из Южной Кореи, Рикардо Лопес был безоговорочным лидером на поле", - пишет пресс-служба клуба.
Лопес уже присоединился к своим новым одноклубникам в турецком тренировочном лагере.
Срок действия контракта и личные условия трудового соглашения футболиста сторонами не разглашаются.
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