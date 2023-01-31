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СМИ: Днепр-1 заключил с легионером контракт о гарантиях матчей в городах Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Оберегают себя от демарша

СМИ: Днепр-1 заключил с легионером контракт о гарантиях матчей в городах Украины

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" заключил с легионером Доминго Бланко особый контракт. Об этом сообщает издание FCDNIPRO.COM. Согласно новому соглашению, легионер берет на себя обязательства по игре в разных городах Украины.

Отметим, что эта тема стала актуальной после того, как некоторые легионеры первой части сезона 2022/23 отказывались ехать играть в УПЛ дальше Ужгорода.

Сообщается, что также переговоры по такому контракту ведутся с Янисом Амашем.

"Таким образом, "Днепр-1" может рассчитывать на практически полный состав команды в любых обстоятельствах", – говорится в сообщении.

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В статье: СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
fcdnipro.com

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