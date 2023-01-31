СМИ: Днепр-1 заключил с легионером контракт о гарантиях матчей в городах Украины

"Днепр-1" заключил с легионером Доминго Бланко особый контракт. Об этом сообщает издание FCDNIPRO.COM. Согласно новому соглашению, легионер берет на себя обязательства по игре в разных городах Украины.

Отметим, что эта тема стала актуальной после того, как некоторые легионеры первой части сезона 2022/23 отказывались ехать играть в УПЛ дальше Ужгорода.

Сообщается, что также переговоры по такому контракту ведутся с Янисом Амашем.