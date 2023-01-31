Степаненко рыдал. Шахтер показал трогательное прощение Кривцова с партнерами

Сегодня, 31 января, донецкий "Шахтер" объявил об уходе своего защитника Сергея Кривцова, который подписал контракт с клубом Бекхэма - "Интером Майами".

Донецкий клуб в своем twitter-аккауте выложил видео, где показал фрагмент прощания Кривцова с партнерами по команде.

???? Емоції Тараса Степаненка під час прощання Сергія Кривцова з командою ????#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/onIYhJHRPa — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023

Наиболее бурную реакцию уход защитника вызвал у Тараса Степаненко, который начинал карьеру вместе с Кривцовым еще в запорожском "Металлурге". Капитан "горняков" не сдержал слез при прощании со своим другом.