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Степаненко рыдал. Шахтер показал трогательное прощение Кривцова с партнерами
Футболист будет выступать за "Интер Майами"
shakhtar.com
Сегодня, 31 января, донецкий "Шахтер"
Донецкий клуб в своем twitter-аккауте выложил видео, где показал фрагмент прощания Кривцова с партнерами по команде.
???? Емоції Тараса Степаненка під час прощання Сергія Кривцова з командою ????#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/onIYhJHRPa— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023
Наиболее бурную реакцию уход защитника вызвал у Тараса Степаненко, который начинал карьеру вместе с Кривцовым еще в запорожском "Металлурге". Капитан "горняков" не сдержал слез при прощании со своим другом.
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