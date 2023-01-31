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Степаненко рыдал. Шахтер показал трогательное прощение Кривцова с партнерами

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист будет выступать за "Интер Майами"

Степаненко рыдал. Шахтер показал трогательное прощение Кривцова с партнерами

shakhtar.com

UA-Футбол
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Сегодня, 31 января, донецкий "Шахтер" объявил об уходе своего защитника Сергея Кривцова, который подписал контракт с клубом Бекхэма - "Интером Майами".

Донецкий клуб в своем twitter-аккауте выложил видео, где показал фрагмент прощания Кривцова с партнерами по команде.

Наиболее бурную реакцию уход защитника вызвал у Тараса Степаненко, который начинал карьеру вместе с Кривцовым еще в запорожском "Металлурге". Капитан "горняков" не сдержал слез при прощании со своим другом.

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В статье: Сергей Кривцов Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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