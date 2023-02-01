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Якимец: Приятно играть, когда соперник не сидит в обороне
Защитник "Кривбасса" - о спарринге против "Дриты"
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Владимир Якимец прокомментировал контрольный матч против косовской "Дриты" (0:1) на втором зимнем сборе в Турции.
– Владимир, как тебе уровень соперника, ведь играли против чемпиона Косово?
– Соперник – чемпион своей страны, и нам нужны такие матчи с хорошими командами, чтобы в дальнейшем было легче. Сегодня получился хороший спарринг, но нас немного подвела реализация. Мы создали достаточно моментов, но забить не смогли. В целом матч в нашем исполнении неплохой, если бы не счёт.
– "Кривбасс" сыграл против болгар, северных македонцев, косоваров. Какой соперник больше всего понравился?
– Трудно сказать. Все соперники играют в футбол, атакуют. И это плюс для нас, что оппонент не закрывается. Приятно играть, когда соперник не сидит в обороне.
– Оцени свое и командное физическое состояние.
– Думаю, что "Кривбасс" в хорошем физическом состоянии. Играем под нагрузками, поэтому ноги не такие свежие, но мы бежим вперед и выкладываемся. Уверен, сборы помогут нам хорошо подготовиться к чемпионату.
– На сборах с главной командой работают игроки с U-19.
– Каждый из нас был в их возрасте, поэтому прекрасно понимаем, что такое молодым приходить во взрослую команду. Все их хорошо приняли и поддержали. Все супер, – рассказал Якимец.
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