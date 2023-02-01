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ФК Львов назвал соперников на сборе в Турции

Премьер-лига
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Львовяне запланировали шесть спаррингов

ФК Львов назвал соперников на сборе в Турции

Фото: ФК Львів

Новина українською

ФК "Львов" продолжает подготовку к весенней части сезона. Команда Олега Дулуба запланировала ряд контрольных матчей. На сборе в Турции львовяне наметили 6 спаррингов.

  • 1 февраля - "Железничар Панчево"(Сербия)
  • 4 февраля - ФК "Насаф" (Узбекистан)
  • 7 февраля. - ФК "Вечистая" (Польша)
  • 10 февраля - ФК "Торпедо" Кутаиси (Грузия)
  • 17 февраля - ФК "Самгурали" (Грузия)
  • 23 февраля - "В-93" (Дания)

Напомним, ФК "Львов" завершил осеннюю часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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