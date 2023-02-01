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Колос отправился на сбор в Турцию. В составе 26 футболистов
Команда будет готовиться в течение трех недель
Фото: ФК Колос
Во вторник, 31 января, "Колос" отправился на второй сбор, который продлится три недели в Турции, сообщает пресс-служба клуба. На этот сбор Ярослав Вишняк взял следующих футболистов:
Вратари: Евгений Волынец, Владимир Маханьков, Кирилл Фесюн, Иван Пахолюк.
Защитники: Евгений Новак, Сергей Чоботенко, Роман Гончаренко, Вячеслав Ставничий, Николай Золотов, Александр Черноморец, Алексей Зозуля, Владислав Емец.
Полузащитники: Сергей Болбат, Сергей Мякушко, Олег Ильин, Владислав Велетень, Андрей Богданов, Вадим Милько, Евгений Смирный, Андрей Соловьев, Павел Ориховский.
Нападающие: Владимир Лысенко, Денис Безбородько, Кирилл Попов, Евгений Исаенко, Тимур Тутеров.
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