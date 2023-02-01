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Колос отправился на сбор в Турцию. В составе 26 футболистов

Премьер-лига
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Команда будет готовиться в течение трех недель

Колос отправился на сбор в Турцию. В составе 26 футболистов

Фото: ФК Колос

Новина українською

Во вторник, 31 января, "Колос" отправился на второй сбор, который продлится три недели в Турции, сообщает пресс-служба клуба. На этот сбор Ярослав Вишняк взял следующих футболистов:

Вратари: Евгений Волынец, Владимир Маханьков, Кирилл Фесюн, Иван Пахолюк.

Защитники: Евгений Новак, Сергей Чоботенко, Роман Гончаренко, Вячеслав Ставничий, Николай Золотов, Александр Черноморец, Алексей Зозуля, Владислав Емец.

Полузащитники: Сергей Болбат, Сергей Мякушко, Олег Ильин, Владислав Велетень, Андрей Богданов, Вадим Милько, Евгений Смирный, Андрей Соловьев, Павел Ориховский.

Нападающие: Владимир Лысенко, Денис Безбородько, Кирилл Попов, Евгений Исаенко, Тимур Тутеров.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
koloskovalivka.com

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