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Зоря - Хорсенс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Шестой спарринг "Зари" этой зимой

Зоря - Хорсенс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Хорсенс" завоевал путевку в датскую Суперлигу. На новом уровне этот коллектив пока идет в нижней половине таблицы, хотя от зоны вылета удалось несколько оторваться. Для "Зари" это будет уже шестой спарринг этой зимой - больше луганчан из клубов УПЛ в 2023-м еще никто не играл.

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Контрольный матч
Первое февраля. Начало в 13:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Хорсенс" (Дания)

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