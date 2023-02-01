Зоря - Хорсенс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В прошлом сезоне "Хорсенс" завоевал путевку в датскую Суперлигу. На новом уровне этот коллектив пока идет в нижней половине таблицы, хотя от зоны вылета удалось несколько оторваться. Для "Зари" это будет уже шестой спарринг этой зимой - больше луганчан из клубов УПЛ в 2023-м еще никто не играл.

Контрольный матч

Первое февраля. Начало в 13:00

"Заря" (Луганск, Украина) - "Хорсенс" (Дания)