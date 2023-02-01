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Зоря - Хорсенс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шестой спарринг "Зари" этой зимой
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В прошлом сезоне "Хорсенс" завоевал путевку в датскую Суперлигу. На новом уровне этот коллектив пока идет в нижней половине таблицы, хотя от зоны вылета удалось несколько оторваться. Для "Зари" это будет уже шестой спарринг этой зимой - больше луганчан из клубов УПЛ в 2023-м еще никто не играл.
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Контрольный матч
Первое февраля. Начало в 13:00
"Заря" (Луганск, Украина) - "Хорсенс" (Дания)
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