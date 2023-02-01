Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Вележ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Четвертая игра на сборах в Турции для подопечных Виктора Скрипника
Фото: Александр Приходько
Зимние сборы 2023 года для полтавчан с точки зрения результата пока складываются не лучшим образом. "Зелено-белые" из трех предыдущих встреч не уступили только в одной. На этот раз полтавчан ожидает дуэль со середняком чемпионата Боснии и Герцеговины, "Вележем". Летом представитель Мостара пробился в Лигу конференций, однако вылетел в первом раунде после двух поражений мальтийцам.
Контрольный матч
Первое февраля. Начало в 14:00
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Вележ" (Мостар, Босния и Герцеговина)
Популярное сейчас
- Румынский клуб отказался играть с россиянами за час до начала спарринга
- Ничья Полесья, сенсационная победа Диназа. Таблица спаррингов Первой лиги
- Официально: Энцо Фернандес перешел из Бенфики в Челси за рекордную для АПЛ сумму
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО