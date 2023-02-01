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Ворскла - Вележ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертая игра на сборах в Турции для подопечных Виктора Скрипника

Ворскла - Вележ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Зимние сборы 2023 года для полтавчан с точки зрения результата пока складываются не лучшим образом. "Зелено-белые" из трех предыдущих встреч не уступили только в одной. На этот раз полтавчан ожидает дуэль со середняком чемпионата Боснии и Герцеговины, "Вележем". Летом представитель Мостара пробился в Лигу конференций, однако вылетел в первом раунде после двух поражений мальтийцам.

Контрольный матч
Первое февраля. Начало в 14:00
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Вележ" (Мостар, Босния и Герцеговина)

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В статье: Ворскла (Полтава) Вележ (Мостар)
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