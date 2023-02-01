Ворскла - Вележ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Зимние сборы 2023 года для полтавчан с точки зрения результата пока складываются не лучшим образом. "Зелено-белые" из трех предыдущих встреч не уступили только в одной. На этот раз полтавчан ожидает дуэль со середняком чемпионата Боснии и Герцеговины, "Вележем". Летом представитель Мостара пробился в Лигу конференций, однако вылетел в первом раунде после двух поражений мальтийцам.

Контрольный матч

Первое февраля. Начало в 14:00

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Вележ" (Мостар, Босния и Герцеговина)